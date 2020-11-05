Россияне обратились с просьбой к Меркель

Жители деревни Косотуриха Пермского края обратились в посольство Германии с просьбой присоединить к ФРГ дорогу до деревни и отремонтировать ее.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, жители деревни не могут добиться ремонта дороги. По их словам, по документам дорога никому не принадлежит, и от ее ремонта в администрации отказываются. Жители обращают внимание, что зимой к деревне не может проехать ни скорая помощь, ни школьный автобус.

Местные энтузиасты написали письмо в посольство Германии с просьбой присоединить бесхозный участок и построить там автобан. В частности, местные жители адресовали данное обращение канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В ожидании ответа они сами начали ремонтировать дорогу. Каждый положенный камень они посвящают чиновникам районной администрации или известным блогерам в надежде, что те помогут рассказать о проблеме широкой общественности.