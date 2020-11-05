Россияне обратились с просьбой к Меркель

Жители деревни Косотуриха Пермского края
обратились в посольство Германии
с просьбой присоединить к ФРГ дорогу до деревни и отремонтировать ее.
Как сообщает телеграм-канал Mash, жители деревни не могут добиться ремонта дороги. По их словам, по документам дорога никому не принадлежит, и от ее ремонта в администрации отказываются. Жители обращают внимание, что зимой к деревне не может проехать ни скорая помощь, ни школьный автобус.
Местные энтузиасты написали письмо в посольство Германии с просьбой присоединить бесхозный участок и построить там автобан. В частности, местные жители адресовали данное обращение канцлеру Германии Ангеле Меркель.
В ожидании ответа они сами начали ремонтировать дорогу. Каждый положенный камень они посвящают чиновникам районной администрации или известным блогерам в надежде, что те помогут рассказать о проблеме широкой общественности.
Ранее «Рамблер» писал о жителях деревни Лохино в Одинцовском районе Подмосковья, которые установили на сельской дороге, где насмерть сбили женщину, крест с табличкой «В память жертве чиновничьей преступности», написанной «кровью».