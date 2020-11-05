Россиянам спрогнозировали погоду зимой 

Роман Вильфанд. Зима 2020-2021 годов будет холоднее зимы 2019-2020 годов с высокой вероятностью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил научный руководитель Гидрометцентра России

Он назвал прошедшую зиму аномально теплой и с высокой вероятностью спрогнозировал, что грядущая такой не будет. Тем не менее в целом зимой ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы.

Также синоптик заявил о заметном снижении вероятности того, что 2020 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, так как усредненная за девять месяцев глобальная температура в настоящее время находится на втором месте в ранге самых теплых, а в дальнейшем температура будет понижаться за счет передачи холода от поверхности Тихого океана, который переходит в холодную фазу.

При этом, по словам Вильфанда, нынешний октябрь стал теплейшим за всю историю наблюдений на европейской территории России, а по всей России занял третье место в списке самых теплых.

Метеоролог спрогнозировал, что на следующей неделе в Москве начнет резко меняться циркуляция, в результате чего по ночам температура будет опускаться до отрицательных значений, а днем подниматься лишь до +4…+5 градусов.

Кроме того, он назвал ситуацию по засухе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах критической, а ситуацию по водообеспеченности в Крыму сложной, и заявил о заметном увеличении влияния тайфунов на территорию России.