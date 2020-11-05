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Россиянам спрогнозировали погоду зимой 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянам спрогнозировали погоду зимой
Фото: РИА Новости
Зима 2020-2021 годов будет холоднее зимы 2019-2020 годов с высокой вероятностью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он назвал прошедшую зиму аномально теплой и с высокой вероятностью спрогнозировал, что грядущая такой не будет. Тем не менее в целом зимой ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы.
Также синоптик заявил о заметном снижении вероятности того, что 2020 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, так как усредненная за девять месяцев глобальная температура в настоящее время находится на втором месте в ранге самых теплых, а в дальнейшем температура будет понижаться за счет передачи холода от поверхности Тихого океана, который переходит в холодную фазу.
При этом, по словам Вильфанда, нынешний октябрь стал теплейшим за всю историю наблюдений на европейской территории России, а по всей России занял третье место в списке самых теплых.
Метеоролог спрогнозировал, что на следующей неделе в Москве начнет резко меняться циркуляция, в результате чего по ночам температура будет опускаться до отрицательных значений, а днем подниматься лишь до +4…+5 градусов.
Кроме того, он назвал ситуацию по засухе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах критической, а ситуацию по водообеспеченности в Крыму сложной, и заявил о заметном увеличении влияния тайфунов на территорию России.
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Общество , Роман Вильфанд
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