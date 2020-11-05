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В беременности 13-летней россиянки обвинили дистанционку 

Lenta.ru 40 минут назад
В беременности 13-летней россиянки обвинили дистанционку
Фото: ТАСС
В городе Искитим под Новосибирском 13-летняя россиянка забеременела от 14-летнего школьника. Пара скрывала беременность от родителей и планировала семью, пишет «КП-Новосибирск».
По мнению взрослых, в произошедшем виновата дистанционка, так как вместо занятий в секциях дети были предоставлены сами себе.
Девочка училась в новосибирской школе, однако после введения режима самоизоляции в апреле мать отправила ребенка к бабушке в Искитим. Там школьница сдружилась с местными подростками, и за ней стал ухаживать 14-летний волейболист.
Мать девочки рассказала, что узнала о беременности, когда срок уже составил 13 недель. Подростки признались, что мечтали пожениться и жить вместе. Они объяснили, что скрыли беременность, чтобы родители не отправили ребенка на аборт. Мать школьницы решила оформить опеку и воспитывать внучку как дочь.
Родители 14-летнего спортсмена считают, на дистанционке у детей появилось слишком много свободного времени.

«Я думаю, что виновата дистанционка, карантин (…) Мы всегда знали, где наш сын и с кем. Но родители же не обязаны ходить за детьми хвостиком и свечку держать», — сказала мать подростка.

Она добавила, что смирилась с произошедшим.
В апреле Минпросвещения объявило трехнедельные школьные каникулы и организовало дистанционное обучение. Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса в России.
Решена судьба дистанционного обучения в Москве
В январе сообщалось, что в Кросноярском крае 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика. Позднее девочка рассказала, что биологическим отцом ребенка является не ее приятель, а 16-летний подросток из ее родного города Железногорска. По словам семиклассницы, она долго не могла отойти от случившегося и решиться на признание родителям. Как выяснилось, ее изнасиловали.
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Общество , Искитим , Новосибирская Область
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