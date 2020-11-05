Жертва рака дала душераздирающие советы 

Просить о помощи, меньше беспокоиться по пустякам и говорить «нет» — уроки, которые рак преподнес австралийке, умершей от него. Об этом сообщает 7News.

Рут Хант жила в Перте, была юристкой и капитаном армии Австралии . Она принимала участие в «Играх непобежденных» — международных соревнованиях бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Три года назад у нее диагностировали рак груди третьей стадии. Хант перенесла несколько операций и 12-месячный курс химиотерапии. У нее наступила ремиссия, однако рак вернулся. На днях она умерла в возрасте 37 лет. За несколько дней до этого она написала письмо молодой себе и выразила желание, чтобы оно было опубликовано после ее смерти.

«Дорогая я, тебя ждут потрясающие впечатления, ты встретишься с принцем Гарри, будешь соревноваться за Австралию, станешь юристкой и офицером, будешь путешествовать. Ты найдешь своего человека. Однако в 34 года тебе поставят диагноз "рак груди". Рак — отстой», — сказано в нем.

Также в письме содержатся шесть уроков, которые рак преподнес Хант, а именно просить о помощи, потому что это не только нормально, но и значительно упрощает жизнь; меньше беспокоиться по пустякам (из-за опозданий, плохой оценки в школе или пропуска рабочего дня из-за простуды); помнить, что семья это все, собаки классные, а говорить «нет» тем, кто пользуется вашей щедростью и добротой, это нормально.