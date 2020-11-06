Малышева назвала преимущества коронавируса

Коронавирус не так страшен, как кажется. Об этом в своем Instagram написала врач и телеведущая Елена Малышева

По ее словам, смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии.

«Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0,4%. Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа», — написала Малышева.

Кроме того, как отметила врач, дети от него почти не умирают. По ее словам, обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей.

Еще одним преимуществом является то, что в России есть лекарства, снижающие смертность от COVID — Дексамезатон и антикоауглянты. Также есть противовирусные — Ремдезивир и Фавипиравир. Напоследок Малышева напоминила о вакцинах.