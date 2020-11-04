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Дворцовый мост украсили цвета триколора 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Дворцовый мост украсили цвета триколора
Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсили цвета российского триколора в День народного единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ленсвет".
Отмечается, что центр города и Васильевский остров соединили бело-сине-красные вертикальные полосы, созданные с помощью более 600 светодиодных светильников. Такое украшение будет радовать горожан до вечера 5 ноября.
Также в "Мостотресте" добавили, что в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут. Кроме того, к празднику фонари на чугунных опорах украсили Большой проспект Петроградской стороны.

"Подсветка опор на Большом проспекте Петроградской стороны была установлена в 2019 году, и с этого времени она стала достопримечательностью и украшением города", — пояснили в "Ленсвете".

Улицы Москвы ко Дню народного единства украсили плакаты с поздравлениями. Здания Государственной думы и Совета Федерации украсили панно и флаги.
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Общество , Мостотрест , Госдума , Совет Федерации , Санкт-Петербург
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