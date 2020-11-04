Россия столкнулась с неожиданным дефицитом из-за COVID-19

По данным Росстата, приток мигрантов в Россию с января сократился почти в 2,5 раза, до цифры в 69 тысяч человек. В МВД сообщают , что постановок на миграционный учет стало в два раза меньше — всего 7,5 млн, разрешений на работу и патентов выдали меньше на треть.

О ситуации в Москве ранее высказался Сергей Собянин — с начала года в столице число трудовых мигрантов сократилось на 40%. В первую очередь пострадали стройки. О ситуации на этом рынке рассказывает глава компании Landwerk Дмитрий Гордов

Дмитрий Гордов глава компании Landwerk «Мигранты практически исчезли как источник рабочей силы. Это и укладчики, и штукатуры, и разнорабочие. У нас сроки по строительству существенно в этом году сдвинулись. Сами мигранты в условиях такого карантинного режима снизили свою активность. Этих рабочих рук просто в принципе нет, особенно если мы говорим про московскую агломерацию. Даже если ты поставишь зарплату выше, людей-то непросто найти. Это превратилось уже, можно сказать, в квест со стороны работников (они же тоже чувствуют вот это изменение): компании конкурируют за рабочих, и они как бы мигрируют между компаниями».

Как говорят участники строительного рынка, повис и чисто зарплатный вопрос: если раньше рабочий из ближнего зарубежья выходил за 30-40 тысяч в месяц, то его сменщик из условного Подмосковья меньше чем за 90-100 даже не сунется. Повезло тем, кто изначально ориентировался на рабочих с российским гражданством, но даже в их случае ситуация оказалась непростой. Комментирует коммерческий директор группы компаний ФСК Ольга Тумайкина

Ольга Тумайкина, коммерческий директор группы компаний ФСК: «Мы всегда придерживались политики брать на работу в первую очередь граждан Российской Федерации. Единственное, на чем сказалось закрытие границ, это на том, что конкуренция среди работодателей, конечно же, увеличилась, а рабочей силы стало намного меньше. И поэтому конкуренция ощущается, и дефицит в этом плане тоже есть».

Большая часть трудовых мигрантов покинула Россию еще в начале пандемии, весной. С тех пор границы закрыты для всех: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Молдавии. Кое-где есть вывозные рейсы, кое-где — коммерческие. Полноценное авиасообщение пока ни с кем не открыто, но даже если бы запрет сняли, мало кто был бы согласен сходу платить 30-40 тысяч за билет в Москву в условиях пандемии, когда не знаешь, что будет завтра. Тем более что даже если приедут по рабочей квоте, надо будет сдавать тест на ковид.

Многие мигранты вообще не покидали Россию, но на работу все равно возвращаться не спешат. Не возвращаются, потому что, как говорят, нет уверенности в завтрашнем дне, а не покидали, потому что помнят, как тяжело было уехать их товарищам, отмечает представитель узбекской диаспоры в России Шухрат Мавланов. По его словам, 2 млн граждан Узбекистана смогли уехать, но какой ценой:

Шухрат Мавланов, представитель узбекской диаспоры в России: «Сначала отменили рейсы. Многие не могли уехать из России в Узбекистан. За это время были такие крутые проблемы, умирали люди, а по нашим обычаям хоронить только на родине. Прямого контакта Россия — Узбекистан нет, контакт шел через Казахстан. И тут вторая мощнейшая волна пандемии пошла в Казахстане. Казахстан перестал пропускать. Люди попали в тяжелейшую ситуацию. По три-четыре месяца не могли уехать. Представляете, прямых рейсов у нас пока нет. Официального открытия воздушного пространства нет. Билеты коммерческие на самолет из Москвы в Узбекистан достигали 100 тысяч рублей».

Как показала пандемия, российские города не могут обойтись без трудовых мигрантов. Про таксистов, дворников и курьеров Business FM ранее уже рассказывала : так или иначе дефицит рабочей силы испытывают до 40% компаний. На этом фоне резко выросло число типичных «мигрантских» вакансий, по тем же строительным — на 30%. И они остаются незанятыми — не помогает даже повышение зарплаты, отмечает основатель проекта Worki Павел Гужиков.

Павел Гужиков, основатель проекта Worki: «Наибольший рост востребованности есть среди линейных вакансий: доставщики, водители и грузчики. При этом есть огромный спрос среди строителей, но меньше. Но самый большой спрос, который я вижу, в производствах: колбасы, различных продуктов питания, молочка, различные агрофермы. Вот у них прямо очень большой отток людей был. И они действительно сейчас повышают зарплаты, вводят много материальных и нематериальных бонусов, которых раньше не было. Зарплаты поднялись в среднем на 20%: если раньше они начинались, особенно в регионах, от 30 тысяч рублей, то сейчас в основном зарплаты от 40».