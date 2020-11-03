Все спектакли с участием Меньшикова отменены

Московский драматический имени М. Н. Ермоловой отменил в ноябре все спектакли с участием Олега Меньшикова

В Instagram театра указано , что спектакли отменяются по состоянию здоровья Меньшикова.

Билеты на спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты… (восемь поэтов)» 27 ноября, подлежат возврату, отмечается в сообщении. Деньги за электронные билеты возвратят покупателям на карты автоматически. Билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть по 6 декабря включительно.

Никаких подробностей о здоровье художественного руководителя и артиста театра Олега Меньшикова не сообщается. В пресс-службе Театра Ермоловой отказались от комментариев СМИ. Завлит театра Наталья Исаева также отказалась комментировать состояние здоровье Меньшикова.

Как сообщал «Рамблер», 14 октября в театре имени Ермоловой был введен карантин после обнаружения COVID-19 у нескольких сотрудников. 28 октября карантин продлили еще на две недели.