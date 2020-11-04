В РФ предсказали появление «мирного» коронавируса

Ученые считают, что заразность вируса может повышаться, но его патогенные свойства, скорее всего, пойдут на спад.

Через несколько лет COVID-19 не будет представлять опасности для человечества. Такое мнение высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн

«Пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным», — заявил специалист в беседе с «Парламентской газетой».

По словам ученого, вирусу «не выгодна» гибель своего носителя, и как правило размножаются те штаммы, которые не могут вызвать смерть. Заразность вируса, утверждает Альтштейн, может повышаться, но его патогенные свойства, скорее всего, пойдут на спад.