«Как можно отдыхать в стране, которая сбивала наш самолет»

Посещение Турции небезопасно для российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин , комментируя сообщение посла РФ Стамбуле о 326 заразившихся и 11 умерших в Турции от коронавируса россиянах.

Александр Шерин обратил внимание, что Турция небезопасна не только для туристов, но и для России в целом.

«Я вообще, как уважающий себя гражданин России, не считаю возможным для себя отдыхать в стране, которая сбивала самолёт и уничтожала нашего пилота», — заявил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва», уточнив, что имеет в виду инцидент со сбитым российским Су-24 в Сирии.

Он отметил, что не считает правильным финансировать Турцию деньгами туристов.

По мнению депутата, Турция не будет беспокоиться от безопасности иностранных туристов, граждане России на турецких курортах защищены не больше, чем на российских.

Шерин предложил проводить разъяснительную работу среди россиян, которые собираются на отдых за границу, и «давать им соответствующие посылы».