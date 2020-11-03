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Александр Шерин: «Как можно отдыхать в стране, которая сбивала наш самолет» 

Вероника Полынина 14 минут назад
«Как можно отдыхать в стране, которая сбивала наш самолет»
Фото: depositphotos.com
Посещение Турции небезопасно для российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя сообщение посла РФ в Стамбуле о 326 заразившихся и 11 умерших в Турции от коронавируса россиянах.
Александр Шерин обратил внимание, что Турция небезопасна не только для туристов, но и для России в целом.

«Я вообще, как уважающий себя гражданин России, не считаю возможным для себя отдыхать в стране, которая сбивала самолёт и уничтожала нашего пилота», — заявил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва», уточнив, что имеет в виду инцидент со сбитым российским Су-24 в Сирии.

Он отметил, что не считает правильным финансировать Турцию деньгами туристов.
Россияне все оставили в Турции
По мнению депутата, Турция не будет беспокоиться от безопасности иностранных туристов, граждане России на турецких курортах защищены не больше, чем на российских.
Шерин предложил проводить разъяснительную работу среди россиян, которые собираются на отдых за границу, и «давать им соответствующие посылы».
Ранее, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что за курортный сезон-2020 в Турции 326 российских туристов заболели COVID-19, 11 человек умерли. По его словам, сейчас в больницах находится 31 человек, еще 87 туристов изолированы по месту отдыха.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Комментарии 20
Общество , Александр Шерин , Алексей Ерхов , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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