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Россияне по совету Путина перестали бояться обвала рубля 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россияне вняли совету Путина
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (56 процентов) перестали бояться обвала рубля, потому что ослабление национальной валюты никак не влияет на их финансовое положение. Такое исследование опубликовала онлайн-платформа Webbankir, пишет агентство «Прайм».
Только 24 процента отметили незначительное ухудшение своих финансов, а о заметном негативном влиянии заявили 18 процентов респондентов. Падение курса рубля скажется на благосостоянии положительно, уверены еще 2 процента. В конце октября президент Россия Владимир Путин посоветовал гражданам игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность.
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В опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов. Они были разделены на три группы в зависимости от размера ежемесячного дохода: до 40 тысяч рублей, от 40 тысяч до 100 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей. Оптимистичнее всего настроены россияне, которые получают не более 40 тысяч рублей. Среди них 62 процента уверены, что колебание курса никак не отразится на их материальном положении.
При этом 74 процента заявили, что не хранят деньги в валюте, не пользуются импортными товарами и не отдыхают за рубежом. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей только 45 процентов говорят, что их материальное положение не зависит от слабого рубля. Еще 40 процентов считают, что оно ухудшится незначительно, 13 процентов — что значительно. Чем выше доход респондентов, тем более внимательно они реагируют на изменение валютных курсов, отметили эксперты.
Обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь со внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва
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