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Навальный предложил Лукашенко уйти «по-хорошему» 

News.ru 46 минут назад
Навальный предложил Лукашенко уйти «по-хорошему»
Фото: Instagram
Российский оппозиционер Алексей Навальный посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко объявить в стране новые выборы, а затем уйти с поста главы государства.

Я знаю, что Лукашенко внимательно следит за моей деятельностью. Безошибочным действием было бы следующее. Нужно получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции, от России, Германии, США, объявить какой-то пакт национального перемирия, объявить новые выборы. С этими гарантиями безопасности отрезать себе 20 километров в Беловежской пуще и жить в ней. И пусть изберут нового президента. Уехать в Россию или ещё чем-то заниматься. Любой другой вариант, — рассказал в интервью HEXTA Навальный.

Он считает, что если Лукашенко останется президентом Белоруссии, то это даст ему возможность какое-то время находиться у власти, но в итоге всё закончится гораздо хуже.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не позволят обществу расколоться и защитят интересы граждан, проголосовавших за единство и стабильность страны.
Накануне в белорусской столице Минске завершился «Марш пенсионеров», участники которого выступают против президента страны Александра Лукашенко. В ходе мероприятия происшествий зафиксировано не было.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
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Комментарии 1
Общество , Светлана Тихановская , Алексей Навальный , Александр Лукашенко , Германия , США
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