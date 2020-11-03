Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов задерживает выплаты близким погибшего Сергея Захарова из-за того, что у него кончились доступные денежные средства. Использовать сбережения, хранящиеся на его личном банковском счете, можно будет только после официального вступления приговора в законную силу и оформления доверенности на его жену Софью Кругликову.

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Петр Хархорин объяснил задержку с выплатами близким погибшего в ДТП Сергея Захарова. По словам юриста, в настоящий момент у его подзащитного закончились доступные денежные средства.

Хархорин пояснил, что в настоящий момент Ефремов не может воспользоваться сбережениями, хранящимися на личном банковском счете. Только после официального вступления приговора в законную силу ему будет позволено сделать доверенность на свою жену Софью Кругликову.

«Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять. Три миллиона наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам. Они скидывались», — сообщил он в беседе с «МК».

Адвокат артиста также подчеркнул, что помимо официальных потерпевших, достойную компенсацию получат и неофициальные — мать и гражданская супруга Сергея Захарова. Вопрос, о какой конкретно сумме идет речь, пока не поднимался.

Отмечается, что для соблюдения формальности сначала следовало выплатить ущерб признанным потерпевшим. Их требования были исполнены даже в большем размере.

По словам Хархорина, суд присудил старшему сыну Сергея Захарова, Виталию, 800 тыс. рублей, которому было выплачено 200 тыс. рублей еще до вынесения приговора.

«После приговора адвокат Роман Филиппов ездил к нему в Рязань, чтобы передать оставшиеся 600 тысяч рублей под расписку. Но Филиппову было сказано, что такой расклад не устраивает, потому что суд присудил 800 тысяч рублей, — рассказал адвокат.



— Мы сначала стали возражать, потому что 200 тысяч рублей он получил еще до приговора. Но в итоге не стали спорить, и Софья Николаевна перевела на счет потерпевшего оставшуюся сумму. Виталий получил свой миллион рублей».

Говоря об условиях, в которых сидит Михаил Ефремов, Хархорин сообщил, что актер сидит в четырехместной камере в компании «нормальных людей».

«Книжки интересные читают. Интернета у них нет, но есть телевизор и возможность получать любую прессу», — сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что актер ни на что не жалуется и готов к любым условиям. «Нужно будет есть рыбный супчик, который дают в изоляторе? Будет есть этот супчик. Нужно режим соблюдать? Будет соблюдать режим», — сказал Хархорин.

Правозащитник отметил высокую организацию работы в изоляторе, вежливый персонал и администрацию. К артисту у всех хорошее отношение.

«Лично слышал, как они его поддерживают: «Миша, держись!» «Миша, мы с тобой!» «Михаил Олегович, как здоровье?» Я, если честно, даже растрогался», — продолжил он.

Говоря о времяпрепровождении актера, адвокат отметил, что тот был и остается активным человеком, поэтому не брезгует уборкой в камере.