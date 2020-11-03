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Умер создатель мультфильмов о Незнайке 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер создатель мультфильмов о Незнайке
Фото: Аниматор.ру/animator.ru
Умер Владимир Шафранюк, художник, создатель мультфильмов о Незнайке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, он скончался в своем доме в Москве. Художнику было 85 лет.
Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Закончил Московский инженерно-физический институт. С 1964 по 1967 годы работал на киностудии «Союзмультфильм». С начала 1970-х до середины 1980-х трудился в студии «Мульттелефильм».
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Известен работами над кукольными мультфильмами «Добрыня Никитич», «Чьи в лесу шишки» и «Волшебник Изумрудного города», а также над серией мультфильмов о Незнайке — «Незнайка-музыкант», «Незнайка встречается с друзьями», «Незнайка за рулем» и «Незнайка-художник».
Шафранюк написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения», а также ряд статей, посвященных особенностям техники театра кукол и особенностям кукольной структуры.
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Общество , Александр Немченко , МИФИ , Москва
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