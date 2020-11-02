ВЦИОМ: треть россиян планирует иметь двоих детей

Всероссийский центр исследований общественного мнения ( ВЦИОМ ) выяснил, что более 30% россиян планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса центра, представленные в понедельник на форуме "Сообщество".

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Согласно приведенным данным, 24% опрошенных с учетом имеющихся жизненных обстоятельств хотели бы иметь одного ребенка, 33% планируют иметь двоих детей, 10% хотели бы иметь троих детей, а 26% не строят таких планов. При наличии идеальных условий 37% респондентов хотели бы иметь двоих детей, 8% - одного ребенка, 32% - троих, а 4% не строили бы такие планы.

Опрос среди женщин в возрасте 18-45 лет и мужчин 18-50 лет, которые не имеют сейчас детей, показал, что в ближайшие три года 46% из них не планируют заводить детей, а 49% планируют. Среди тех, кто не планирует заводить детей, 39% главной причиной этого назвали материальные трудности, еще 30% - жилищные трудности, отсутствие супругов или партнеров назвали 29% респондентов.

Среди всех опрошенных в этой группе 79% слышали о таких мерах господдержки, как материнский капитал, об оплачиваемом отпуске в полтора года слышали 57%, о единовременном пособии - 50%. Порядка 39% респондентов из данной группы считают, что государственные меры поддержки могут повлиять на планы по деторождению, 56% уверены, что решение о рождении ребенка должно приниматься индивидуально.

Среди потенциальных мер, которые смогли бы повлиять на принятие такого решения теми, у кого еще нет детей, 29% назвали материнский капитал, 28% - освобождение от налогов для впервые вступавших в брак, 22% - снижение налогов при вступлении в брак и при рождении каждого ребенка, 15% - выделение ведомственного жилья от предприятий. Отвечая на вопрос, какие меры теоретически включили бы сами респонденты, 21% опрошенных назвали бесплатное жилье или улучшение жилищных условий, еще 18% выделили увеличение пособий по уходу за ребенком, а 14% - улучшение благосостояния населения.