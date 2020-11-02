Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Роспотребнадзоре прогнозируют появление в России штамма коронавируса 20A.EU1 из Европы 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Новый штамм коронавируса 20A.EU1, который в последние месяцы широко распространился в Европе, может начать циркулировать и в России, однако сейчас в стране он не обнаружен. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Базельский университет сообщил о том, что швейцарские и испанские ученые зафиксировали широкое распространение в Европе в последние месяцы новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Анализ показал, что новый вид коронавируса возник в Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Он перемещался по мере открытия границ по всей Европе, и теперь его обнаружили в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

"До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А. ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ученые открыли опасную мутацию коронавируса
При этом в ведомстве отметили, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.
ТАСС: последние новости
Умер сыгравший в фильме "В бой идут одни старики" актер Александр Немченко Умер сыгравший в фильме "В бой идут одни старики" актер Александр Немченко Массовая вакцинация от коронавируса препаратом центра "Вектор" начнется в 2021 году Массовая вакцинация от коронавируса препаратом центра "Вектор" начнется в 2021 году Эксперты заявили, когда в Москве может наступить пик по ковиду Эксперты заявили, когда в Москве может наступить пик по ковиду
Комментарии 3
Общество , Видео , Роспотребнадзор , Гонконг , Испания , Новая Зеландия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение