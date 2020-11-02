Новый штамм коронавируса 20A.EU1, который в последние месяцы широко распространился в Европе, может начать циркулировать и в России , однако сейчас в стране он не обнаружен. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Базельский университет сообщил о том, что швейцарские и испанские ученые зафиксировали широкое распространение в Европе в последние месяцы новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Анализ показал, что новый вид коронавируса возник в Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. Он перемещался по мере открытия границ по всей Европе, и теперь его обнаружили в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

"До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А. ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.