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В РПЦ приняли решение по оскорбившему на похоронах священнику 

Вероника Полынина 29 минут назад
В РПЦ высказались о конфликте со священником на похоронах
Фото: Рамблер
Дисциплинарная комиссия Елецкой епархии Русской православной церкви (РПЦ) приняла решение не наказывать священника, оскорбившего родственников умершей от коронавируса учительницы во время отпевания. Об этом изданию «Подъем» сообщил официальный представитель епархии Сергей Волков.
По словам Волкова, священнослужитель извинился перед комиссией и признал свои ошибки. Кроме того, он отрицал, что был пьян во время церемонии.

«Конфликт начался из-за некорректного поведения сотрудников ритуальной службы. Священник попросил прощения за своё поведение, за свои неправильные поступки, думаю, потом и к родственникам от него будет какое-то обращение. Посовещавшись и учтя все обстоятельства, было решено его не наказывать», — сообщил представитель епархии.

Как сообщал «Рамблер», ранее в интернете появилась запись, на которой священник Андрей Сидоров скандалит с семьей умершей женщины во время похорон. Инцидент произошел в Липецкой области, в селе Кузовлево. По словам родственников, отец Андрей пришёл на отпевание пьяным и неадекватным. Началась перепалка, едва не дошедшая до драки. Священник назвал одного из родственников «чмом» и отказывался совершать отпевание, пока не закроют гроб.
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Общество , Сергей Волков , Андрей Сидоров , РПЦ
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