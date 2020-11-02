В РПЦ высказались о конфликте со священником на похоронах

«Конфликт начался из-за некорректного поведения сотрудников ритуальной службы. Священник попросил прощения за своё поведение, за свои неправильные поступки, думаю, потом и к родственникам от него будет какое-то обращение. Посовещавшись и учтя все обстоятельства, было решено его не наказывать», — сообщил представитель епархии.