Политический эксперт Первого рассказал о раковой опухоли 

«Опухоль G1. Большая редкость. Это можно сказать и не рак, но что-то похожее. (…) Патологоанатом повторила несколько раз, затем и все остальные наперебой — «тебе повезло». И я поверил. Кто бы мог подумать, что мне придётся в 27 лет называть рак собственной удачей. Но ведь правда!» — заявил он.