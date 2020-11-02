«Не верю Эрнсту»: Соседов обрушился на Первый канал 

Музыкальный критик Сергей Соседов , раскритиковавший шоу «Голос» за пропуск очевидно слабой, по его мнению, участницы заявил изданию «Собеседник», что не боится судебных разбирательств с Первым каналом. При этом он допустил свою победу, если суд не будет «подкуплен» телевизионщиками.

Скандал, как сообщал «Рамблер», разразился в конце октября. Поводом для критики судей и продюсеров шоу стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения. При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей.

Ситуацию прокомментировали политик Максим Сурайкин , актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. Они сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть. Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.

Соседов заявил, что критика в адрес шоу с его стороны прозвучала в телефонном разговоре с журналисткой, попросившей его прокомментировать требования Сурайкина закрыть программу. Он подчеркнул, что зрители не обязаны верить продюсерам шоу и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту , уверяющим в честности отбора участников, поскольку ранее был скандал с победой дочки певицы Алсу и накруткой голосов.

«И что, с меня за это штраф возьмут или в тюрьму посадят?» — выразил недоумение Соседов.

Критик заявил, что его не запугать, а его адвокаты «в пух и прах» разобьют доводы юристов Первого канала, если они не «подкупят суд». Деньги на это у телевизионщиков есть, отметил он.