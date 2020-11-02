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В России вскрыта схема усыновления детей через соцсети 

Павел Тиунов 18 минут назад
В России вскрыта схема усыновления детей через соцсети
Фото: РИА Новости
Россиянки, не желающие воспитывать собственных детей, устраивают младенцев в «хорошие руки» посредством общения с потенциальными усыновителями через соцсети, сообщает РИА Новости. В интернете существуют тематические сообщества, где можно не только взять бесплатно ребенка на воспитание, но и продать его.
Автор статьи под видом женщины, у которой племянница находится на седьмом месяце беременности, вступила в переписку с тремя парами, которые хотели бы усыновить малыша. Первая заявила, что пока не понимает, как «легализовать» ребенка. Вторая предложила вписать главу семьи в свидетельство о рождении ребенка.
Таким образом после отказа роженицы от младенца мужчина получает право на воспитание ребенка без лишних бюрократических проволочек. Третья призвала несуществующую девушку рожать в частной клинике, где «не задают лишних вопросов», передать ребенка усыновительнице, а та в свою очередь сделает все необходимые документы через «своего» врача.
Руководитель проекта по поддержке воспитанников и выпускников детских домов "Наставнический центр" Александр Гезалов подтвердил, что все вышеперечисленные схемы теневого усыновления «работают». От себя он добавил еще одну. Бездетная женщина находит беременную. Пока одна вынашивает ребенка, другая ходит с накладным животом. Роды проходят дома, затем мать идет с усыновительницей в загс и пишет заявление о том, что присутствовала при ее родах в качестве свидетельницы. Таким образом, женщина получает свидетельство о рождении младенца, куда ее записывают родительницей.
Гезалов подчеркнул, что усыновители не желают идти законным путем в усыновлении ребенка из-за того, что усыновление должно оформляться через органы опеки и суд, который не гарантирует положительное решение.
Проблема теневого усыновления детей известна экспертам с 2016 года. Участники движения против рабства «Альтернатива» отметили, что в тематических сообществах не только отдают детей безвозмездно, но и продают их. Цена младенца варьируется в пределах от 300 до 500 тысяч рублей. Нередко малыши попадают в руки профессиональных «попрошаек», которые могут зарабатывать на них по 25 тысяч рублей в день. Однако в этом случае младенец редко живет дольше полугода.
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Общество , Александр Гезалов , РИА Новости
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