Скипский прокомментировал камбэк в «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуал Михаил Скипский не делал морального перерыва в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» после секс-скандала. Об этом он сам заявил «Подъему».
В июле, как сообщал «Рамблер», несколько женщин обвинили Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. После этого он был отстранен от мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?», и покинул состав комиссии по работе с детьми МАК ЧГК. Вчера интеллектуал принял участие в игре «Что? Где? Когда?» впервые после скандала.
«У меня не было морального перерыва. Перерыв был обусловлен правилами», — прокомментировал он «Подъему».
Скипский назвал трехмесячный перерыв в играх своей команды не гигантским и обычной историю, когда команда делает подобные перерывы. Он описал свои впечатления от вчерашней игры как прекрасные, игру своей команды как хорошую, ее члена Эльмана Талыбова назвал молодцом, а также сообщил, что все члены команды получили от игры удовольствие.
Ранее генеральный директор компании «Игра-ТВ», которая выпускает «Что? Где? Когда?», Наталья Стеценко заявила, что юридических оснований для отстранения Скипского от игр нет, а те люди, которые считают, что тому не надо играть, хотят жить в России по понятиям, а не по закону. Она пожелала таковым, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые досужие разговоры не помешали им жить.