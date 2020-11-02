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Обвиненного в пьянстве и сорвавшего похороны российского священника наказали 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Обвиненного в пьянстве на похоронах священника наказали
Фото: РИА Новости
Сорвавшему похороны россиянки священнику из Липецкой области вынесли порицание. О таком наказании рассказал руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков), передает РИА Новости.
В понедельник, 2 ноября, дисциплинарная комиссия епархии обсудила поведение отца Андрея и выяснила все обстоятельства. Он признал вину, раскаялся и попросил прощения. Сергий отметил, что к священнику не будет применяться дисциплинарное взыскание.
Он уточнил, что перепалка произошла между отцом Андреем и сотрудниками бюро ритуальных услуг — родственники усопшей почти не участвовали в происходящем.
Как ранее рассказал Сергий, отец Андрей утверждал, что был трезв. Он также подтвердил, что священник относится к Елецкой епархии и уточнил, что епархия не исключает слишком эмоциональную реакцию родственников из-за нервного напряжения.
1 ноября в соцсетях появился ролик, на котором священник ругается с участниками похорон учительницы. На видео показано, что он спорит с одним из мужчин и называет его «чмом», после чего между ними начинается драка. По словам очевидцев, священнослужитель был пьян и вел себя неадекватно, что и привело к конфликту.
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Общество , РИА Новости , Липецкая Область
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