Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эксперты оценили влияние низких температур на коронавирус 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Эксперты оценили влияние низких температур на COVID-19
Фото: nsn.fm
Коронавирус при низких температурах замораживается, но в дальнейшем способен восстанавливать свою активность, передает РИА Новости.
При этом снижение температуры угнетает иммунитет человека, в холодное время года реже проветривают помещения, а люди предпочитают находиться дома.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн напомнил, что вирусы могут выжить и при температуре -196 градусов, при которой азот становится жидким. При этом «кучкование» людей в закрытых помещениях будет способствовать заражению.
В России за минувшие сутки выявлены 18 257 случаев нового коронавируса. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Скончались 238 пациентов с ковидом, а выписаны из больниц 10360 человек, у которых ранее был диагностировал коронавирус.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в российской столице (4796), а также в Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556).
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Национальная Служба Новостей: последние новости
Хуже не будет. Гинцбург назвал условия победы над COVID-19 Хуже не будет. Гинцбург назвал условия победы над COVID-19 Познер потребовал от Франции выслать исламистов из страны Познер потребовал от Франции выслать исламистов из страны Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве
Комментарии
Общество , Анатолий Альтштейн , РИА Новости , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
00:11
Первая мощная метель в Сочи попала на видео
Общество
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение