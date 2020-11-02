Громкие скандалы на «Поле чудес» 

Телеигра «Поле чудес» за долгие годы своего выхода в эфир не раз шокировала россиян громкими скандалами. Самые впечатляющие из них вспомнила «Экспресс-газета».

«Рамблер» писал, что капитал-шоу «Поле чудес» впервые было показано по телевидению 25 октября 1990 года. Ее первым ведущим стал журналист Владислав Листьев . Однако затем он решил уйти из программы и предложил вести ее Леониду Якубовичу . Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года и с тех пор остается бессменным ведущим шоу.

За несколько десятилетий выходов в эфир на программе случались курьезные и скандальные ситуации. Одна из самых запоминающихся произошла с психиатром из Хабаровска Эдуардом Моисеевичем.

Ему выпал сектор «Приз» и, несмотря на то, что ведущий его отговаривал, медик решил открыть именно черный ящик, а не забрать деньги. По его словам, предложенных двух тысяч долларов все равно бы не хватило на мечту — снегоход.

Однако, когда ведущий шоу вытащил из ящика яйцо, нервы психиатра сдали и он закатил скандал. Когда же оказалось, что в яйце чек на 10 тысяч долларов, Эдуард Моисеевич упал в обморок.

Еще один запоминающийся инцидент произошел во время съемок сотого выпуска программы. Тогда игрок, дошедший до суперфинала, лишился главного приза — автомобиля Volvo-850.

Финалист практически разгадал слово, когда несдержанный зритель выкрикнул правильный ответ. Задание было заменено, и новое слово отгадать финалисту не удалось.