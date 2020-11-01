Онищенко заговорил о риске закрытия детских садов в России

Геннадий Онищенко. Тотального карантина в детских садах по стране не будет. Об этом URA.RU заявил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы

«Если в садике есть больные, нужно закрыть на карантин. Ничего в этом страшного нет. Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска», — сказал Онищенко.

При этом он уточнил, что в регионах, где есть высокий рост заболеваемости, власти могут ввести более жесткие меры. Но это, как правило, делается в индивидуальном порядке и зависят от эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в России по данным на 1 ноября выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было 18 140 новых заболевших. Ранее президент России исключил введение в стране повсеместных ограничительных мер. По его словам, которые приводит RT, власти будут принимать точечные решения, чтобы сохранить экономику и бизнес во время эпидемии.