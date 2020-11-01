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Онищенко оценил риск закрытия детских садов по России 

Ura.Ru 1 час назад
Онищенко заговорил о риске закрытия детских садов в России
Фото: ТАСС
Тотального карантина в детских садах по стране не будет. Об этом URA.RU заявил бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если в садике есть больные, нужно закрыть на карантин. Ничего в этом страшного нет. Но остановить работу всех садиков по стране не стоит, поскольку дети не входят в группу риска», — сказал Онищенко.

При этом он уточнил, что в регионах, где есть высокий рост заболеваемости, власти могут ввести более жесткие меры. Но это, как правило, делается в индивидуальном порядке и зависят от эпидемиологической обстановки.
За минувшие сутки в России по данным на 1 ноября выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было 18 140 новых заболевших. Ранее президент России исключил введение в стране повсеместных ограничительных мер. По его словам, которые приводит RT, власти будут принимать точечные решения, чтобы сохранить экономику и бизнес во время эпидемии.
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Комментарии 4
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума
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