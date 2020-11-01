Россия установила антирекорд по коронавирусу

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Число случаев коронавируса в России выросло за сутки на рекордные 18 665, до 1 636 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 30 октября и составил 18 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.