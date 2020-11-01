Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости 13 минут назад
Россия установила антирекорд по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Число случаев коронавируса в России выросло за сутки на рекордные 18 665, до 1 636 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 30 октября и составил 18 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Российский ученый провел опасный эксперимент с COVID
Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Кадыров жёстко потребовал от Жириновского извиниться и не трогать религию
Последние новости
Умер актер Шон Коннери Умер актер Шон Коннери Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение