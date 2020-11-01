«Стрелять будут точно»

Политическое напряжение в США достигнет своего пика сразу же после объявления результатов президентских выборов, считает известный российский политтехнолог Анатолий Вассерман , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Regnum.

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По мнению эксперта, дальнейшее развитие событий, скорее всего, будет носить силовой и даже кровавый характер, что в случае победы Дональда Трампа , что при победе Джо Байдена

Оба кандидата уже косвенно заявили о том, что они не собираются признавать своего поражения в президентской гонке. Подобных прецедентов в истории США ещё не было.

Как считает Вассерман, в случае начала полномасштабного военного конфликта между сторонниками демократов и сторонниками республиканцев, в конечном итоге верх одержат силы последних, т.к. в основном, по информации эксперта, оружием в Америке владеет именно эта часть населения.

"Когда есть готовность стрелять, стрелять рано или поздно начнут точно", - отметил Вассерман.