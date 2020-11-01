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Сахалин временно откажется от услуг «Аэрофлота» 

РИА Новости 4 минуты назад
Сахалин откажется от услуг «Аэрофлота»
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Сахалинская область временно откажется от услуг "Аэрофлота", направив деньги от субсидирования рейсов на борьбу с коронавирусом, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"С предложением временно отказаться от услуг "Аэрофлота" выступили депутаты областной думы в ходе обсуждения бюджета Сахалинской области на предстоящие три года. Правительство Сахалинской области поддержало эту инициативу и приняло решение прекратить субсидирование рейсов в связи с оптимизацией расходов региональной казны", — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что средства, высвобожденные в результате прекращения деятельности авиакомпании на Сахалине, будут направлены на первоочередные цели, в том числе на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников. В условиях борьбы с инфекцией нужно правильно определять приоритеты. На первом месте для нас — здоровье и благополучие сахалинцев и курильчан", — приводит пресс-служба слова председателя правительства Сахалинской области Алексея Белика.

В региональном минтрансе отметили, что в этом году пассажиропоток из-за противоэпидемических ограничений существенно сократился. Нередко самолеты не были заполнены даже наполовину. На московском направлении с 5 ноября останется только дочерняя авиакомпании "Россия", там по-прежнему сохраняются единые плоские тарифы. Стоимость билетов в Москву и обратно составляет 22 950 рублей.

"Пассажиры, купившие билеты на рейсы "Аэрофлота", могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолёты "России". Полеты будут осуществляться ежедневно", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Ранее сообщалось, что после прекращения продаж субсидированных билетов на все дальневосточные направления только жители Сахалинской области продолжали летать на самолетах "Аэрофлота" по льготным тарифам. Билеты по сниженным ценам могли приобретать пассажиры младше 23-х лет, женщины после 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также члены многодетных семей, инвалиды и сопровождающие их лица.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Валерий Спиченко , Алексей Белик , Аэрофлот , Минтранс РФ , Авиакомпания Россия , Сахалинская Область
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