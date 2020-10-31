Названы два сценария по всплеску COVID после Нового года

«Если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся. Если они в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо, будем мучиться», — отметил главный научный сотрудник центра Гамалеи.