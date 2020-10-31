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Названы два сценария по всплеску коронавируса в начале 2021 года. Прогноз центра Гамалеи 

Ura.Ru 13 минут назад
Названы два сценария по всплеску COVID после Нового года
Фото: РИА Новости
После новогодних каникул в России начнется новый всплеск коронавируса, если граждане не будут соблюдать существующих противоэпидемических мер. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Если люди не будут соблюдать противоэпидемических мер, конечно, будет [вспышка коронавируса]», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос стоит ли ждать новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России после новогодних каникул.

При этом Альтштейн считает, что дополнительных ограничительных мер на этот период вводить не стоит.

«Если люди будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, мы справимся. Если они в разгул пойдут, будут гулять изо всех сил, будут общаться и не соблюдать все эти меры, то будет плохо, будем мучиться», — отметил главный научный сотрудник центра Гамалеи.

Описан наихудший сценарий второй волны коронавируса в России
В 2021 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января, напоминает «Газета Кемерова». Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил мнение, что следует «уйти от практики затяжной встречи Нового года», пишет RT.
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Комментарии 7
Общество , Анатолий Альтштейн , Геннадий Онищенко , Госдума
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