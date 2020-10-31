Названы различия в передаче коронавируса и гриппа 

Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и COVID-19.

Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые "события-суперраспространители", при которых большое количество людей собираются в одном месте. Однако у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого иммунитета к этой инфекции у населения.

Кроме того, из-за долгого инкубационного периода бессимптомное и предсимптомное распространение COVID-19 может длиться две недели, тогда как у гриппа это "окно" гораздо меньше — симптомы проявляются уже через три дня после заражения.

Человек, зараженный коронавирусом, передает его большему количеству людей. Индекс репродукции гриппа оценивают в 1-1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Это происходит не из-за природы вируса, а по причине слабого иммунитета к нему у популяции.