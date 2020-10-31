Пульмонолог назвал бесполезные маски

Профессор-пульмонолог лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак раскритиковал ношение масок, не способных защитить от коронавируса. Эксперта цитирует сайт телеканала «Звезда».

По его словам, размеры пор маски имеют огромное значение. Они не должны пропускать потенциально вредные для легких частицы.