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Пульмонолог назвал бесполезные маски

Майк Габриелян
20 минут назад
Профессор-пульмонолог лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак раскритиковал ношение масок, не способных защитить от коронавируса. Эксперта цитирует сайт телеканала «Звезда».
Пульмонолог назвал бесполезные маски
Фото: ReutersReuters
«Сейчас пошли какие-то маски, как сетка, с большими ячейками. Тоненькая сетка нейлоновая. Это бесполезная маска. Маска не должна пропускать некоторые частицы – вот задача маски», - сказал Бабак.
По его словам, размеры пор маски имеют огромное значение. Они не должны пропускать потенциально вредные для легких частицы.
Таким образом снижается нагрузка на дыхательный аппарат.
Ранее «Рамблер» сообщал, что теледиктор Екатерина Андреева заявила об опасности масок для легких. По ее мнению, «постоянное ношение маски может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода». Позднее она удалила пост.
Общество,Екатерина Андреева,ТК "Звезда",
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