Пульмонолог назвал бесполезные маски

Профессор-пульмонолог лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак раскритиковал ношение масок, не способных защитить от коронавируса. Эксперта цитирует сайт телеканала «Звезда».
«Сейчас пошли какие-то маски, как сетка, с большими ячейками. Тоненькая сетка нейлоновая. Это бесполезная маска. Маска не должна пропускать некоторые частицы – вот задача маски», - сказал Бабак.
По его словам, размеры пор маски имеют огромное значение. Они не должны пропускать потенциально вредные для легких частицы.
Таким образом снижается нагрузка на дыхательный аппарат.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что теледиктор Екатерина Андреева
заявила об опасности масок для легких. По ее мнению, «постоянное ношение маски может привести к эмфиземе легких от недостатка кислорода». Позднее она удалила пост.