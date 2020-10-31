В РФ за сутки вновь заболели более 18 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 140, до 1 618 116. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 14 854, это максимум за всю пандемию. Всего выздоровели после инфекции 1 215 414 пациентов.

Доля вылечившихся остается на уровне 75% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 334 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 990 человек.