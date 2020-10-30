Якубович рассказал о коллапсе на "Поле чудес"

Как сообщал «Рамблер», капитал-шоу «Поле чудес» празднует тридцатилетие. Программа впервые была показана по телевидению 25 октября 1990 года. Ее первым ведущим стал журналист Владислав Листьев
. В середине 1991 года Листьев решил уйти из программы, чтобы работать над новым проектом, и предложил сценаристу и ведущему аукционов Леониду Якубовичу вести передачу. Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года. В 2020 году, отвечая на вопрос о возможном уходе из передачи, Леонид Якубович допустил, что может покинуть «Поле чудес», но на судьбе телеигры это не скажется.