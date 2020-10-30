Якубович рассказал о коллапсе на "Поле чудес"

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В эфире программы «Доброе утро» Якубович сообщил, что все съестные припасы, которые ему дарят участники телеигры, после съемок выставляются на барабан и съедаются зрителями.

Из-за пандемии коронавируса съемки «Поля чудес» проходят без зрителей, поэтому в «реализации» подарков произошел сбой. Якубович признался, что не знает, куда теперь деваются подарки.

Он также рассказал о самом дорогом подарке, полученным от участников капитал-шоу. В 1996 году ветеран Великой Отечественной войны подарил ему железный портсигар с вмятиной от пули, который тот носил у сердца. После съемок ведущий вернул подарок хозяину.