Столичные власти обязали всех водителей общественного транспорта поставить прививку от гриппа. В противном случае из грозят отстранить от работы без сохранения зарплаты, сообщают «Ведомости». Люди, опасаясь, что на них под видом вакцинации от ОРВИ будут тестировать прививки от COVID-19, отказываются от принудительных уколов. Ситуация грозит транспортным коллапсом для Москвы , полагают эксперты.

Журналисты отметили, что требования содержатся в приказе московского руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова . В документе говорится, что всеобщая вакцинация среди водителей общественного транспорта необходима для в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице. Представители департамента заявили «Ведомостям», что к указанным мерам профилактики власти подтолкнули «врачи подведомственных предприятий».

Согласно приказу Ликсутова до 31 октября необходимо привить 85% работников транспортной сферы. Тех, кто отказывается от вакцинации, следует отстранять от работы без сохранения заработной платы, говорится в документе. Сами водители подчеркивают, что им не нравится именно принудительный характер прививок. Сложившаяся ситуация наталкивает людей на мысль, что на низ тестируют вакцины от COVID-19.

«Не хочется быть подопытным кроликом», — цитирует издание словам одного из водителей.

Как результат, сотрудники транспортной сферы делают прививки от гриппа самостоятельно в сторонних медучреждениях и приносят на работу справки. Не исключено, полагают водители, что кто-то покупает поддельные документы о якобы пройденной вакцинации.

Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта Никита Музыря заявил, что отстранение от работы даже 5% водителей грозить Москве транспортным коллапсом. Он отметил, что в настоящее время с учетом заболевших и сидящих на карантине сотрудников наблюдается дефицит специалистов.