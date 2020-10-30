Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье 

В подмосковном лесу маленький мальчик живет с бездомными в самодельной хижине. Ребенку 8 лет. Он уже должен ходить в школу, но он просто слоняется по улицам. Его заметили другие родители, когда мальчик пришел на детскую площадку, чтобы поиграть с другими детьми. Мать мальчика умерла этой весной, а у отца, гражданина Узбекистана, нет никаких документов на ребенка. Они хотели уехать домой, но границы закрыты. Кроме этого, мужчине необходимо доказать свое отцовство на ребенка. Для этого нужно сделать ДНК-тест. Недавно семья осталась без съемной квартиры. Приходится выживать.