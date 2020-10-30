Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В подмосковном лесу маленький мальчик живет с бездомными в самодельной хижине. Ребенку 8 лет. Он уже должен ходить в школу, но он просто слоняется по улицам. Его заметили другие родители, когда мальчик пришел на детскую площадку, чтобы поиграть с другими детьми. Мать мальчика умерла этой весной, а у отца, гражданина Узбекистана, нет никаких документов на ребенка. Они хотели уехать домой, но границы закрыты. Кроме этого, мужчине необходимо доказать свое отцовство на ребенка. Для этого нужно сделать ДНК-тест. Недавно семья осталась без съемной квартиры. Приходится выживать.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные Азербайджана напали на россиян
Военные Азербайджана напали на россиян
Добровинский отреагировал на лишение адвокатского статуса
Добровинский отреагировал на лишение адвокатского статуса
Ефремов отказался ехать в колонию
Ефремов отказался ехать в колонию
Сноуден станет отцом
Сноуден станет отцом
Видео
Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД
01:07
Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД
Политика
Видео десантирования пятикурсников РВВДКУ
01:18
Видео десантирования пятикурсников РВВДКУ
Армия
Появилось видео восстановления штурмовика Ил-2
00:55
Появилось видео восстановления штурмовика Ил-2
Армия
Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье
03:25
Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье
Общество
Ураган «Зета» в США попал на видео
00:52
Ураган «Зета» в США попал на видео
Происшествия
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
00:59
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
Происшествия
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
01:39
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
В мире
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
03:20
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
Новости Москвы
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
00:57
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
В мире
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
02:10
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение