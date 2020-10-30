Распространение COVID связали с уровнем счастья

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Эксперт подчеркнул, что для сдерживания инфекции необходимы «как ограничительные и санитарные меры, так и усилия, нацеленные на поддержание индивидуального иммунитета». Это поможет сократить риск заболеваемости как коронавирусом, так и сезонными респираторными инфекциями и гриппом.

Шляхто выразил мнение, что людей необходимо мотивировать вести здоровый образ жизни — в том числе рационально питаться и поддерживать высокий уровень физической активности.

Кроме того, важно поддерживать хорошее настроения, считает академик.

— Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду, — цитирует Шляхто «Известия».