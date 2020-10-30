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Академик связал распространение COVID-19 с уровнем счастья 

Вечерняя Москва 17 минут назад
Распространение COVID связали с уровнем счастья
Фото: pexels.com/wildlittlethingsphoto
Коронавирусная инфекция реже встречается там, где зафиксирован более высокий уровень счастья населения. Об этом рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Евгений Шляхто.
Эксперт подчеркнул, что для сдерживания инфекции необходимы «как ограничительные и санитарные меры, так и усилия, нацеленные на поддержание индивидуального иммунитета». Это поможет сократить риск заболеваемости как коронавирусом, так и сезонными респираторными инфекциями и гриппом.
Шляхто выразил мнение, что людей необходимо мотивировать вести здоровый образ жизни — в том числе рационально питаться и поддерживать высокий уровень физической активности.
Кроме того, важно поддерживать хорошее настроения, считает академик.

— Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду, — цитирует Шляхто «Известия».

Ранее стало известно, что российские специалисты создали нейросеть, распознающую COVID-19 по звуку кашля.
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Комментарии 1
Общество , Евгений Шляхто , Минздрав РФ , РАН , газета "Известия"
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