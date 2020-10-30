Россияне в панике начали скупать продукты

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Около трети всех россиян начали закупаться продуктами первой необходимости и непродовольственными товарами на случай введения новых ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

«Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19», — приводит РБК данные совместного исследования агентства маркетинговых исследований ResearchMe и агрегатора объявлений «Юла».

Согласно проведенному опросу, 20% россиян уже начали закупать впрок продукты питания, еще 12% также пополняют запасы непродовольственных товаров.

В исследовании принимали участие российские интернет-пользователи старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 1611 респондентов, 18% которых проживают в Москве, 8% в Санкт-Петербурге. На остальные города-миллионики пришлось 22% опрошенных.