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Адвоката экс-полицейского по делу Голунова лишили статуса на два года 

РИА Новости 30 минут назад
Адвоката полицейского по делу Голунова лишили статуса
Фото: РИА Новости
Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса.

"Да, лишили статуса", — сказал Коврижкин РИА Новости.

В адвокатской палате данную информацию РИА Новости подтвердили.

"Было вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года", — рассказали в палате.

Кроме того, в четверг был лишен адвокатского статуса на такой же срок Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в "применении физической силы" к журналисту.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Иван Голунов , Денис Коновалов , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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