Ноябрь удивит россиян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь — среднемесячные температуры на всей территории страны будут около и выше нормы. Об этом сообщает ТАСС

По словам синоптика, в ноябре среднемесячные температуры выше нормы будут преобладать как в европейской, так и в азиатской части России. Особенно высокие температуры ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края.

«Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — подчеркнул Вильфанд.

Он также отметил, что месяц не будет слишком дождливым, в большинстве регионов осадки выпадут в пределах нормы. При этом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется их дефицит, а на юге Западной и Средней Сибири — избыток.