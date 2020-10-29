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Эксперт: России угрожает волна терроризма 

Вероника Полынина 1 час назад
России угрожает волна терроризма
Фото: ТАСС
России угрожает волна терроризма после серии нападений во Франции, заявил «Ура.ру» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.
Кандель связал происходящее во Франции с недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о противостоянии республики исламскому терроризму и о том, что Франция продолжит защищать светские ценности и будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Полагаю, что случаи исламского терроризма будут учащаться, поскольку мусульманское население занимает значительную часть во многих европейских странах», — заявил эксперт.

По его словам, в Европу давно просочились представители радикального ислама, воевавшие в Сирии и Ираке, и теперь будут продолжать свою деятельность на европейской территории.
Кандель отметил, что в России подобное тоже может произойти, однако спецслужбам удается пресекать теракты.

«Но не исключено, что такие случаи будут повторяться», — предупредил специалист.

В Германии произошел теракт
Как сообщал «Рамблер», утром во французской Ницце 25-летний уроженец Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в центре города. Он практически обезглавил двоих человек внутри базилики Нотр-Дам, еще одну женщину он смертельно ранил при попытке скрыться. Позже в тот же день произошло еще несколько попыток вооруженных нападений: в Авиньоне, Лионе, а также у посольства Франции в саудовской Джидде.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 109
Общество , Павел Кандель , Эммануэль Макрон , РАН
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