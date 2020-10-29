России угрожает волна терроризма

Кандель связал происходящее во Франции с недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о противостоянии республики исламскому терроризму и о том, что Франция продолжит защищать светские ценности и будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Полагаю, что случаи исламского терроризма будут учащаться, поскольку мусульманское население занимает значительную часть во многих европейских странах», — заявил эксперт.

По его словам, в Европу давно просочились представители радикального ислама, воевавшие в Сирии и Ираке, и теперь будут продолжать свою деятельность на европейской территории.

Кандель отметил, что в России подобное тоже может произойти, однако спецслужбам удается пресекать теракты.

«Но не исключено, что такие случаи будут повторяться», — предупредил специалист.

Как сообщал «Рамблер», утром во французской Ницце 25-летний уроженец Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в центре города. Он практически обезглавил двоих человек внутри базилики Нотр-Дам, еще одну женщину он смертельно ранил при попытке скрыться. Позже в тот же день произошло еще несколько попыток вооруженных нападений: в Авиньоне, Лионе, а также у посольства Франции в саудовской Джидде.