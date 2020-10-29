Добровинский отреагировал на лишение адвокатского статуса

Юрист Александр Добровинский прокомментировал решение Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» он признался, что был удивлен.

— Такое решение Совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката. Оно было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка, — поделился Добровинский.

По его словам, ему было выдвинуто очередное обвинение в нарушении этических норм, которые вредят адвокатуре, однако конкретных уточнений юрист не получил. Он подчеркнул, что не нарушал адвокатской тайны, и это было признано квалификационной комиссией.

Кроме того, предложение о лишении адвокатского статуса не было выдвинуто и Министерством юстиции

— Адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае, моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, — заявил Добровинский.

Он также выразил уверенность в том, что его позиция является правильной.

Ранее стало известно, что Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского статуса адвоката. В отношении него также возбуждено два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ранее также лишили адвокатского статуса. Квалификационная коллегия Федеральной палаты адвокатов нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

СПРАВКА «ВМ»

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима . Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.