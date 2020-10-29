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«А что вы, русские, можете?»: Лоза обвинил продюсера «Голоса» 

Вероника Полынина 1 час назад
«А что вы, русские, можете?»: Лоза обвинил продюсера «Голоса»
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза обвинил телепродюсера Юрия Аксюту в нелюбви к России после очередного скандала на шоу «Голос».
Лоза напомнил, что идея «Голоса» и права на него принадлежат иностранцам. По словам музыканта, Первому каналу следует создать вместо «Голоса» собственное шоу со своими правилами. Он отметил, что российские специалисты вполне могли бы создать отвечающий запросам зрителей телепродукт.

«Но им невыгодно, чтобы у нас были наши специалисты. Когда я спросил у того же Юрия Аксюты: почему вы бежите за песней к американцам для нашей солистки, он ответил: "А что вы, русские, можете написать?" Открытым текстом на всю страну. Это просто позиция», — заявил Лоза.

По его мнению, Аксюта и другие телевизионщики — «американисты», которые «не верят в Россию» и «терпеть ее не могут».
Как писал «Рамблер», ранее «Голос» раскритиковали из-за участия в шоу Александры Будникововой, дочери ведущего «Первого канала» Романа Будникова. Зрители заподозрили, что она прошла прослушивание благодаря связям отца, и вспомнили скандал с победой на шоу дочери Алсу.
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Общество , Юрий Лоза , Роман Будников , Юрий Аксюта
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