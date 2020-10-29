«А что вы, русские, можете?»: Лоза обвинил продюсера «Голоса» 

Лоза напомнил, что идея «Голоса» и права на него принадлежат иностранцам. По словам музыканта, Первому каналу следует создать вместо «Голоса» собственное шоу со своими правилами. Он отметил, что российские специалисты вполне могли бы создать отвечающий запросам зрителей телепродукт.

«Но им невыгодно, чтобы у нас были наши специалисты. Когда я спросил у того же Юрия Аксюты: почему вы бежите за песней к американцам для нашей солистки, он ответил: "А что вы, русские, можете написать?" Открытым текстом на всю страну. Это просто позиция», — заявил Лоза.

По его мнению, Аксюта и другие телевизионщики — «американисты», которые «не верят в Россию» и «терпеть ее не могут».