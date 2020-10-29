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Что ждет россиян в ноябре 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Что ждет россиян в ноябре
Фото: ТАСС
Издание NEWS.ru подготовило список изменений, которые ждут россиян в ноябре. В частности, изменения коснуться порядка начисления выплат семьям с детьми и оформления ДТП.
С 1 ноября семьям с детьми от 3 до 7 лет будет проще собрать документы для положенных им выплат. В частности, не нужны будут бумаги об алиментах.
Также в ноябре в России начинают работу «регуляторные песочницы». Благодаря особым условиям, компании, связанные с разработкой новых продуктов и услуг, получат возможность тестировать их без риска нарушить законодательство.
В ноябре владельцев торговых агрегаторов, имеющих годовую выручку свыше 40 млн рублей, обяжут принимать карты «Мир».
Ждут нововведения и автолюбителей. В частности, паспорта технических средств начнут выдавать в электронном виде. При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог также будет иметь юридическую силу. С 1 ноября также станет обязательной маркировка шин и автомобильных покрышек, об обнаружении нелегальной продукции сообщать будет значительно проще.
Автовладельцев ждут изменения и в оформлении ДТП. Европротокол можно будет оформить в электронном виде. А водители, пользующиеся грузовиками массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2) и экологический класс которых не определен, будут обязаны обзавестись тахографами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы предложили приравнять наказание за езду без ОСАГО к средней стоимости страхового полиса. В результате штраф за нарушение может быть увеличен практически в 7 раз. Таки образом парламентарии планируют вынудить миллионы автолюбителей приобретать «страховку».
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Комментарии
Общество , Госдума
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