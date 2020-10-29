Что ждет россиян в ноябре 

Издание NEWS.ru подготовило список изменений, которые ждут россиян в ноябре. В частности, изменения коснуться порядка начисления выплат семьям с детьми и оформления ДТП.

С 1 ноября семьям с детьми от 3 до 7 лет будет проще собрать документы для положенных им выплат. В частности, не нужны будут бумаги об алиментах.

Также в ноябре в России начинают работу «регуляторные песочницы». Благодаря особым условиям, компании, связанные с разработкой новых продуктов и услуг, получат возможность тестировать их без риска нарушить законодательство.

В ноябре владельцев торговых агрегаторов, имеющих годовую выручку свыше 40 млн рублей, обяжут принимать карты «Мир».

Ждут нововведения и автолюбителей. В частности, паспорта технических средств начнут выдавать в электронном виде. При этом привычный всем автомобилистам бумажный аналог также будет иметь юридическую силу. С 1 ноября также станет обязательной маркировка шин и автомобильных покрышек, об обнаружении нелегальной продукции сообщать будет значительно проще.

Автовладельцев ждут изменения и в оформлении ДТП. Европротокол можно будет оформить в электронном виде. А водители, пользующиеся грузовиками массой от 3,5 до 12 тонн (категория N2) и экологический класс которых не определен, будут обязаны обзавестись тахографами.