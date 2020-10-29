Шелест родилась 23 января 1977 в Набережных Челнах. После переезда в Москву в 1994 году поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина и всего через месяц прошла кастинг на телеканал «К-10» (позже — «Муз-ТВ»). Некоторое время она работала на музыкальном канале «НТВ-плюс», а в 1998-м попала на МTV.

Комолов — москвич, он родился в столице 4 апреля 1976 года. Учился в МГТУ имени Баумана , играл в КВН, а с 1994-го начал работать на разных радиостанциях — «Радио Максимум», «Серебряный дождь», «Хит FM», «Европа Плюс». На МTV он, как и Шелест, оказался в 1998 году.

Комолов и Шелест вели разные программы, но в 1999-м их объединило «Бодрое утро». Передача такого формата стала первой в мире, ее концепция была построена на живом общении. Юмор и популярность ведущих сделали «Бодрое утро» одной из самых рейтинговых программ MTV, Комолов и Шелест вели ее до 2001 года. В 2002-м они покинули канал на фоне смены его руководства.

После этого Шелест и Комолов работали на разных проектах НТВ, «России» и других каналов. В 2008-м они воссоединились на телеканале «Звезда», где начал выходить «Звёздный вечер с Антоном Комоловым и Ольгой Шелест». В 2010-м их ждал еще один совместный проект — «Поколение MTV. Мы любим 90-е» на MTV Россия. Вместе они озвучили мультфильм «Ледниковый период 2: Глобальное потепление».

Последние проекты с участием Шелест выходили на «России-1», Комолов работал в «Вечернем Урганте» и на «Пятнице!».

Шелест с 2014 года замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным , у них двое дочерей. Комолов женат с 2006 года, вместе с супругой Владой он растит сына. Слухи о своем романе ведущие регулярно опровергали.

«Нас связывает дружба, проверенная годами», — так Шелест описывала их отношения.

С 2011 года Комолов в паре с Еленой Абитаевой ведет«РАШ-РадиоАктивное Шоу» на «Европе Плюс». Шелест сейчас — ведущая шоу «Удивительные люди» на «России 1».