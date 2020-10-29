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Что стало с лучшим ТВ дуэтом Ольгой Шелест и Антоном Комоловым 

Александр Котлеткин 1 час назад
Шелест родилась 23 января 1977 в Набережных Челнах. После переезда в Москву в 1994 году поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени Литовчина и всего через месяц прошла кастинг на телеканал «К-10» (позже — «Муз-ТВ»). Некоторое время она работала на музыкальном канале «НТВ-плюс», а в 1998-м попала на МTV.
Комолов — москвич, он родился в столице 4 апреля 1976 года. Учился в МГТУ имени Баумана, играл в КВН, а с 1994-го начал работать на разных радиостанциях — «Радио Максимум», «Серебряный дождь», «Хит FM», «Европа Плюс». На МTV он, как и Шелест, оказался в 1998 году.
Комолов и Шелест вели разные программы, но в 1999-м их объединило «Бодрое утро». Передача такого формата стала первой в мире, ее концепция была построена на живом общении. Юмор и популярность ведущих сделали «Бодрое утро» одной из самых рейтинговых программ MTV, Комолов и Шелест вели ее до 2001 года. В 2002-м они покинули канал на фоне смены его руководства.
После этого Шелест и Комолов работали на разных проектах НТВ, «России» и других каналов. В 2008-м они воссоединились на телеканале «Звезда», где начал выходить «Звёздный вечер с Антоном Комоловым и Ольгой Шелест». В 2010-м их ждал еще один совместный проект — «Поколение MTV. Мы любим 90-е» на MTV Россия. Вместе они озвучили мультфильм «Ледниковый период 2: Глобальное потепление».
Последние проекты с участием Шелест выходили на «России-1», Комолов работал в «Вечернем Урганте» и на «Пятнице!».
Шелест с 2014 года замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным, у них двое дочерей. Комолов женат с 2006 года, вместе с супругой Владой он растит сына. Слухи о своем романе ведущие регулярно опровергали.
«Нас связывает дружба, проверенная годами», — так Шелест описывала их отношения.
С 2011 года Комолов в паре с Еленой Абитаевой ведет«РАШ-РадиоАктивное Шоу» на «Европе Плюс». Шелест сейчас — ведущая шоу «Удивительные люди» на «России 1».
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 1
Общество , Фото , Ольга Шелест , Антон Комолов , Алексей Тишкин , МГТУ им. Баумана , Серебряный Дождь , ТК "Звезда" , НТВ
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