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Названы победители конкурса «Лидеры России. Политика» 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Названы победители конкурса «Лидеры России. Политика»
Фото: РИА Новости
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика».
Об этом сообщают «Дни.ру».
Лауреаты смогут принять участие в специальной образовательной программе и поработать с одним из наставников конкурса.
Как отметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, больше половины победителей — младше 40 лет. По его словам, в политику идут молодые люди со свежими идеями.

«Не только эксперты отбирали лучших, в этом участвовали и сами россияне. Ведь в политике самое важное — это работа для людей и ради людей», — добавил он.

Победителями конкурса стали представители многих регионов. В число лучших вошли Ольга Бороненко из Москвы, Алексей Волоцков из Волгоградской области, Артем Кольцов из Петербурга, Юлия Оглоблина из Мордовии и другие.
Ранее «Взгляд» сообщал, что лауреат первого сезона конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа стала заместителем начальника управления кадров Федеральной налоговой службы.
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Общество , Алексей Комиссаров , Федеральная налоговая служба , Деловая газета "Взгляд" , Владивосток , Московская область , Приморский Край , Хабаровск , Хабаровский Край
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