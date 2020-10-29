Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Профсоюзы назвали условие роста пенсий в России 

РИА Новости 23 минуты назад
Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".

"Само по себе пенсионное обеспечение является достаточно сложным вопросом и по времени достаточно длительным. Что у нас делается в стране? У нас не успеют модернизировать систему или реформировать систему… время надо для того, чтобы ее реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают… опять что-то придумывают", — сказал Кришталь.

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий "по рангам"
Он уточнил, что не знаком с новыми идеями, озвученными в Госдуме, но обратил внимание, что даже у хороших идей зачастую бывает "жуткое воплощение".

"Совершенно верно. Запустили — пускай работает. А самая большая проблема пенсионной системы… самая громадная — это заработная плата", — ответил Кришталь на вопрос о том, нужно ли дать пенсионной системе устояться.

Для повышения пенсионного обеспечения людей надо повысить заработные платы, подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о зарплате, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд.
Последние новости
Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Названы защищающие от коронавируса продукты Названы защищающие от коронавируса продукты
Комментарии 9
Общество , Видео , Давид Кришталь , Сергей Калашников , Минтруд , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
Прилепин назвал Тихановскую дурой
Прилепин назвал Тихановскую дурой
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
Видео
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение