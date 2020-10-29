Первый канал вмешался в скандал с «Голосом» 

Администрация Первого канала отреагировала на критику шоу «Голос», продюсеров которого обвинили в кумовстве, сообщает Tjournal. Телевизионщики вступились за создателей программы после того как, публичные личности в очередной раз увидели в ней участников «по блату».

Речь идет о выступлении дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения.

Журналисты выяснили, что юристы Первого канала готовят иски в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Иелевизилнщики отметили, что это «беспрецедентный шаг».

«Спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд «Голоса» для повышения своей упоминаемости в СМИ», — констатировали сотрудники Первого канала.

Они подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.

В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», разразился скандал вокруг шоу «Голос. Дети». Дочь певицы Алсу Микелла стала победительницей сезона, набрав 56,5% голосов телезрителей против 28% голосов, отданных ее ближайшему преследователю Максиму Ержану. Зрители посчитали результаты несправедливыми. «Первый канал» привлек специалистов Group-IB для проведения расследования. Позже были выявлены регионы с аномальным голосованием, и телеканал провел новый финал.