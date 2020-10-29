Семье Баталова вернут имущество

Супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хотят вернуть имущество актера Алексея Баталова его семье, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену. У Кучерены они хотели узнать, как расторгнуть договор пожизненной ренты.
"Мы с ними встретились, поговорили. Я заявил о своей позиции — надо все вернуть. Они на это ответили, что так и хотят сделать", — уточнил Кучерена.
Расторгнуть договор супруги хотели в студии Никиты Михалкова, но выяснилось, что подлинники документов находятся у следователя, а имущество арестовано. Пара обещает вернуть имущество, которое оформлено на Дрожжину: одну треть доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартиру в 1-м Самотечном переулке. Звезда фильмов "Москва слезам не верит", "Звезда пленительного счастья" и "Летят журавли" Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария. В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят "дружбу" с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.