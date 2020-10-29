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Пока вы спали: ЦБ готовит «подарок» для россиян 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Пока вы спали: ЦБ готовит «подарок» для россиян
Фото: ТАСС
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Механизм кредитных каникул в России предложили сделать постоянным

ЦБ России рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул либо постоянно действующим, либо закрепить его в законодательстве, предусмотрев возможность оперативно «включать» при кризисных ситуациях. Об этом пишет газета «Известия».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о готовности депутатов подключиться к обсуждению. По его словам, превращение кредитных каникул в постоянный механизм будет выгодно и банкам, которые смогут «сохранить заемщика, а не получить вместо него банкрота».
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Эрдоган создает армию тюркских народов

В Турции на фоне визитов руководителя оборонного ведомства Хулуси Акара в Казахстан и Узбекистан вновь заговорили о создании «Туранской армии». Турецкие эксперты уверены, что создание единой пантюркистской армии в составе Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана вполне может быть реализовано, а российские в этом сомневаются, пишет «Свободная пресса».
Так, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратеги», историк и политолог Аждар Куртов напомнил, что Турция уже не первый раз пытается привлечь в союзники среднеазиатские республики, однако ранее ей это не удалось.
По его словам, единая пантюркистская армия должна быть под единым командованием, а для этого нужны очень продвинутые отношения, которых сейчас нет.
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В Госдуме предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Депутат Госдумы Евгений Федоров в своем письме главе Центробанка России предложил
отменить комиссию за банковские переводы между физическими лицами в период ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает RT.
Парламентарий отметил, что введенные рядом регионов ограничения из-за пандемии вынуждают граждан все активнее пользоваться онлайн-инструментами для финансовых операций, в том числе оплаты за наем жилья или переводов денег родным и знакомым.
Поэтому, по мнению Федорова, необходимо «рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками».
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У летучих мышей России найдены коронавирусы

Проведенное специалистами исследование позволило обнаружить у летучих мышей в России коронавирусы разных типов. Об этом РИА Новости заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования», — рассказала она, отметив, что «заодно» была установлена последовательность геномов целого ряда других вирусов.

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Новые правила ОСАГО и получения пособий: что ждет россиян в ноябре?

В ноябре вступят в силу законы, которые коснутся как семей с детьми, так и предпринимателей и владельцев машин. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, с ноября не надо будет собирать и предоставлять документы, которые касаются алиментов, а также станет проще получить пособия малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.
С 1 ноября во всех российских регионах при ДТП можно будет оформлять не только бумажное, но и электронное европротоколы, а ПТС начнут выдавать только в электронном виде. Также в ноябре начнется поштучный (помарочный) учет алкоголя.
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Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии 3
Общество , Анатолий Аксаков , Хулуси Акар , Евгений Федоров , Аждар Куртов , Министерство обороны , Госдума , Роспотребнадзор , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА Новости
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