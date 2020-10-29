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Решена судьба шоу Корчевникова 

Артём Кульша 29 минут назад
Решена судьба шоу Корчевникова
Фото: РИА Новости
Шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия» не уйдет на карантин из-за того, что у одного из гостей передачи обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
На днях актеры Вера Новикова и Сергей Жигунов объявили о разводе. Они, как сообщал «Рамблер», были женаты дважды — с 1985 до 2007 года и с 2009-го. В марте средства массовой информации сообщили, что Жигунов мог уйти от Новиковой к журналистке Виктории Ворожбит.
Позавчера Новикова приняла участие в шоу «Судьба человека». В ходе него она рассказала об изменах со стороны бывшего мужа. Вчера Жигунов опубликовал скриншот из этого эпизода программы, на котором красным кругом выделил подругу Новиковой, которая сидела в студии рядом с матерью актрисы.

«Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают. Ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус», — обратился он к ведущему передачи Борису Корчевникову.

Вчера представитель Корчевникова сообщил «Федеральному агентству новостей», что «Судьба человека» не уйдет на карантин из-за слов Жигунова, даже если подруга Новиковой и впрямь больна коронавирусной инфекцией. Он объяснил это тем, что выпуск, о котором актер вел речь, был записан более месяца назад, и никто из съемочной группы с тех пор не заразился COVID-19.

«Все хорошо, все работают», — подчеркнул собеседник издания.

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Комментарии
Общество , Борис Корчевников , Сергей Жигунов , Вера Новикова , РИА ФАН
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