Решена судьба шоу Корчевникова 

Шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия» не уйдет на карантин из-за того, что у одного из гостей передачи обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

На днях актеры Вера Новикова Сергей Жигунов объявили о разводе. Они, как сообщал «Рамблер», были женаты дважды — с 1985 до 2007 года и с 2009-го. В марте средства массовой информации сообщили, что Жигунов мог уйти от Новиковой к журналистке Виктории Ворожбит.

Позавчера Новикова приняла участие в шоу «Судьба человека». В ходе него она рассказала об изменах со стороны бывшего мужа. Вчера Жигунов опубликовал скриншот из этого эпизода программы, на котором красным кругом выделил подругу Новиковой, которая сидела в студии рядом с матерью актрисы.

«Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают. Ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус», — обратился он к ведущему передачи Борису Корчевникову.

Вчера представитель Корчевникова сообщил «Федеральному агентству новостей», что «Судьба человека» не уйдет на карантин из-за слов Жигунова, даже если подруга Новиковой и впрямь больна коронавирусной инфекцией. Он объяснил это тем, что выпуск, о котором актер вел речь, был записан более месяца назад, и никто из съемочной группы с тех пор не заразился COVID-19.